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6 августа 2017, 10:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Фанаты «Ганновера» сорвали товарищеский матч клуба с футболистами «Бернли»

МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт. Фанаты немецкого «Ганновера» сорвали товарищеский матч своих футболистов против английского «Бернли», устроив беспорядки на трибунах.

Встреча, которая прошла в субботу на поле «Бернли», не была завершена из-за поведения болельщиков немецкого клуба, начавших массовые беспорядки при счете 1:0 в пользу хозяев.

Фанаты «Ганновера» попытались прорваться на сектор с болельщиками «Бернли» и попутно вступили в драку со стюардами и представителями полиции, отвечавшими за безопасность на матче.

Арбитр встречи был вынужден остановить матч, а после консультации с полицейскими было принято решение не продолжать игру.

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