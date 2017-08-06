Фанаты «Ганновера» сорвали товарищеский матч клуба с футболистами «Бернли»
МОСКВА, 6 авг —
Р-Спорт. Фанаты немецкого «Ганновера» сорвали товарищеский матч своих футболистов против английского «Бернли», устроив беспорядки на трибунах.
Встреча, которая прошла в субботу на поле «Бернли», не была завершена
Фанаты «Ганновера» попытались прорваться на сектор с болельщиками «Бернли» и попутно вступили в драку со стюардами и представителями полиции, отвечавшими за безопасность на матче.
Арбитр встречи был вынужден остановить матч, а после консультации с полицейскими было принято решение не продолжать игру.
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