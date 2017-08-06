Фанаты «Ганновера» сорвали товарищеский матч клуба с футболистами «Бернли»

Встреча, которая прошла в субботу на поле «Бернли», не была завершена из-за поведения болельщиков немецкого клуба, начавших массовые беспорядки при счете 1:0 в пользу хозяев.

Фанаты «Ганновера» попытались прорваться на сектор с болельщиками «Бернли» и попутно вступили в драку со стюардами и представителями полиции, отвечавшими за безопасность на матче.

Арбитр встречи был вынужден остановить матч, а после консультации с полицейскими было принято решение не продолжать игру.