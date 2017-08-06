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БОРУССИЯ — БАВАРИЯ — 2:2 (1:1). Пенальти — 4:5

Голы: ПУЛИШИЧ, 12 — 1:0. ЛЕВАНДОВСКИ (Киммих), 18 — 1:1. ОБАМЕЯНГ (Дембеле), 71 — 2:1. ПИЩЕК (в свои ворота), 88 — 2:2.

Серия пенальти: Левандовски — 0:1. Дембеле — 1:1. Рибери — 1:2. Филипп — 2:2. Киммих — 2:2 (вратарь). Обамеянг — 3:2. Руди — 3:3. Роде — 3:3 (вратарь). Видаль — 3:4. Кастро — 4:4. Зюле — 4:5. Бартра — 4:5 (вратарь).

«Боруссия»: 38. Бюрки, 26. Пищек, 25. Папастатопулос, 5. Бартра, 2. Загаду (30. Пасслак, 77), 27. Кастро, 8. Нури Шахин, 19. Дахуд (18. Роде, 46), 7. Дембеле, 17. Обамеянг, 22. Пулишич (20. Филипп, 90).

Запасные: 1. Вайденфеллер, 4. Суботич, 36. Емер Топрак, 14. Исак.

Главный тренер — Петер БОС.

«Бавария»: 26. Ульрайх, 32. Киммих, 8. Хави Мартинес (4. Зюле, 60), 5. Хуммельс, 13. Рафинья, 24. Толиссо (35. Ренату Санчеш, 84), 19. Руди, 23. Видаль, 25. Мюллер (29. Коман, 67), 9. Левандовски, 7. Рибери.

Запасные: 36. Фрюхтль, 34. Фридль.

Главный тренер — Карло АНЧЕЛОТТИ.

Предупреждения: Папастатопулос, 17 (задержка соперника руками). Загаду, 53 (удар локтем). Пасслак, 90+3 (неспорт. повед.). — Левандовски, 69 (толчок соперника руками). Видаль, 74 (грубая игра).

Судьи: ЦВАЙЕР (Германия).

5 августа. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Карло Анчелотти в преддверии первого официального матча обращал внимание на далекую от оптимальной форму «Баварии», что лишь усугубляли многочисленные потери. Кроме только приступившего к тренировкам после апрельской травмы Нойера по медицинским причинам вне заявки остались Боатенг, Тиагу Алькантара, Роббен, Алаба, Бернат и звездный новичок Хамес Родригес. Добавляем завершивших карьеру Лама с Хаби Алонсо, а также проданного в «Ювентус» Дугласа Косту, и получаем совсем непривычную «Баварию».

Впрочем, Твиттер мюнхенского клуба старался вселить в болельщиков оптимизм, напоминая о прошлогодней победе над «Боруссией», благодаря которой чемпион выиграл свой пятый Суперкубок и сравнялся с ней по числу этих титулов. Ну, а дортмундцы до матча заряжались эмоциями от своих фантастических фанатов: в пятницу на предсезонную встречу с командой на «Сигнал Идуна Парк» пришли 50 тысяч зрителей!

В субботу свободных мест на стадионе уже не было, потому что всем хотелось увидеть официальную премьеру Петера Боса, выстроившего желто-черную команду по классической голландской схеме 4−3−3. Уже по ходу стартового отрезка выяснилось: скучно с новой «Боруссией» не будет. Но если готовность в любой момент взорваться, как обокравший Мартинеса и реализовавший выход один на один Пулишич, выглядит очевидным плюсом, то действия в обороне — не менее жирным минусом.

Анчелотти, надеявшийся на умную игру своих подопечных, явно определил в качестве слабого звена соперника 18-летнего новичка Загаду. Как раз в зону его ответственности под классную диагональ верховодившего в центре поля Руди ворвался Киммих, вложивший мяч в ногу Левандовски. Феликс Цвайер, правда, взял паузу, и указал на центр только после консультаций с видео-арбитром.

При должной реализации поляк и другой рекордсмен по числу участий в Суперкубках Мюллер к перерыву вполне могли пробить блестяще игравшего Бюрки два-три раза. Да и Рибери раз за разом превращал в тренировочную стойку Пищека.

Реакция Боса на события первого тайма не заставила себя ждать. Голландец поменял Дауда на трудягу Роде, частично пожертвовав зрелищностью, но добившись столь нужного в противостояниях с «Баварией» баланса. «Боруссия» методично забирала инициативу, а потом Дембеле и Обамеянг создали шедевр, в котором было прекрасно все — от тонкой передачи француза до одновременно издевательского и красивого удара габонца, который подсек мяч над обескураженным Ульрайхом.

Устоит ли теперь «Боруссия» под напором мечтающей о Дембеле и озолотившейся на продаже Неймара «Барселоны»? Еще накануне матча Бос уверял: грядущие трансферы его всегда тревожат, но сейчас он спит спокойно. Звучит несколько самоуверенно, потому что и в переход Неймара поначалу мало кто верил. Пока же бессонницу Босу обеспечит упущенная в концовке победа, когда при стандарте Зюле смял всех в борьбе за верховой мяч, а видео-арбитр после затяжного просмотра признал легитимным и второй гол «Баварии». В сутолоке у ворот Киммих использовал два рикошета — от Бюрки и Пищека.

В отличие от России, где «Спартак» и «Локомотив» заставили провести на поле лишние полчаса, в Германии сразу перешли к серии пенальти. Герой Киммих едва не получил к своему званию приставку «анти», став единственным баварцем, не сумевшим переиграть Бюрки, но защитника спас Ульрайх, заставивший капитулировать Роде и Бартру.

ЦИФРЫ МАТЧА

1-м ударом отправил мяч в ворота Пьер-Эмерик Обамеянг.

7-й раз приняли участие в матчах за Суперкубок баварцы Роберт Левандовски и Томас Мюллер. Рекордсмены обогнали Филипа Лама, который завершил карьеру.

18 лет и 322 дня — возраст Кристиана Пулишича, ставшего самым юным автором гола в истории Суперкубков Германии.

19-й трофей в тренерской карьере завоевал Карло Анчелотти.

250 матчей за «Боруссию» провел полузащитник Нури Шахин.