«Бенфика» победила «Виторию» и в седьмой раз выиграла Суперкубок Португалии

Встреча проходила в Авейру на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» и завершилась со счётом 3:1.



Уже на 6-й минуте Жонас вывел «Бенфику» вперёд, а спустя пять минут Харис Сеферович удвоил преимущество. В конце первого тайма Рафаэл отыграл один мяч, однако на 83-й минуте Рауль Хименес забил третий гол «орлов», обеспечив им победу.

«Бенфика» стала обладателем Суперкубка Португалии в седьмой раз. Рекорд по числу завоёванных трофеев принадлежит «Порту» — 20. «Витория» выигрывала Суперкубок один раз — в 1988 году.