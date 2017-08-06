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6 августа 2017, 1:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» победила «Виторию» и в седьмой раз выиграла Суперкубок Португалии

«Бенфика» одержала победу над «Виторией Гимарайнш» в матче за Суперкубок Португалии.

Встреча проходила в Авейру на стадионе «Мунисипал-ди-Авейру» и завершилась со счётом 3:1.

 Уже на 6-й минуте Жонас вывел «Бенфику» вперёд, а спустя пять минут Харис Сеферович удвоил преимущество. В конце первого тайма Рафаэл отыграл один мяч, однако на 83-й минуте Рауль Хименес забил третий гол «орлов», обеспечив им победу.

«Бенфика» стала обладателем Суперкубка Португалии в седьмой раз. Рекорд по числу завоёванных трофеев принадлежит «Порту» — 20. «Витория» выигрывала Суперкубок один раз — в 1988 году.

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