«Саутгемптон» договорился с «Ювентусом» о трансфере Лемина за £ 16 млн
«Саутгемптон» достиг договорённости с «Ювентусом» о трансфере полузащитника Марио Лемина.
Габонский футболист перейдёт в стан «святых» за £ 16 млн (около € 17,5 млн), информирует Sky Sports. С учётом бонусов в будущем сумма перехода может достичь £ 20 млн (около € 22 млн).
Лемина пройдёт медицинское обследование в «Саутгемптоне» в понедельник, 7 августа. Команда Маурисио Пеллегрино выиграла борьбу за 23-летнего хавбека у «Сток Сити».
В прошлом сезоне Лемина провёл 19 матчей за «Ювентус» в Серии А и забил один гол.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter