«Лион» начал сезон с разгрома «Страсбурга», «Ницца» уступила «Сент-Этьену»
В чемпионате Франции пятью матчами продолжился розыгрыш первого тура нового сезона.
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«Лион» на своём поле одержал уверенную победу над вернувшимся в Лигу 1 «Страсбургом» — 4:0. Дублями в составе «ткачей» отметились Набиль Фекир и арендованный у «Реала» Мариано.
«Ницца» стартовала в чемпионате с гостевого поражения «Сент-Этьену» — 0:1. Единственный гол на 4-й минуте забил Жонатан Бамба.
В других матчах тура «Монпелье» переиграл «Кан» (1:0), «Генгам» оказался сильнее «Метца» (3:1), а «Ренн» сыграл вничью с «Труа» (1:1).
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