Слуцкий огорчил Терри. «Халл» спас ничью в Бирмингеме

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АСТОН ВИЛЛА — ХАЛЛ СИТИ — 1:1 (1:0)

Голы: Агбонлахор, 7 (1:0). Боуэн, 62 (1:1).

«Астон Вилла»: Джонстон, Хаттон, Терри, Честер, Тэйлор, Аль-Мухаммади, Уилан, Бакуна (Грин, 70), Лансбери (Самба, 90), Агбонлахор, Хоган (Онома, 78).

«Халл Сити»: Макгрегор, Эйна, Доусон, Хектор, Кларк, Боуэн, Хенриксен (Мазух, 90+3), Клукас, Кэмпбелл (Мейлер, 70), Грощицки (Уэйр, 90+1), Эрнандес.

Предупреждения: Лансбери, 17. Уилан, 22.

Судья: Мэдли.

5 августа. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».

КОСТЮМ И ВОЛНЕНИЕ

Первый российский тренер в истории Англии стоял на бровке и не мог сосредоточиться на разминке. Костюм с витрины. Выглаженная рубашка. Бережно начищенные туфли. Все это будто не про него. Неродная речь вокруг, полный стадион, свои игроки — в тигрином. Наверное, он думал как раз об этом. Ведь этот день не был похож ни на один другой.

Стоял Слуцкий секунды три. Делал три шага вперед, потом возвращался назад, всматривался в трибуны, глядел на футболистов, под ноги, на солнце. Волновался. А кто бы не волновался за пару минут до одного из важнейших матчей в своей жизни?

«Халл» к сезону не готов. Это было ясно задолго до старта первого тура, и никакой тренер ничего бы не изменил. «Тигры» остались без целого полка игроков: одна часть футболистов вернулась летом в свои клубы из аренд, другая была продана — немногие хотели оставаться в «Халле» после его вылета из премьер-лиги.

Поэтому Слуцкому приходится лепить боеспособную команду из рыхлого песка. В дебютной официальной встрече на флангах обороны «Халла» вышли 20-летний талант из «Челси» Аина и 21-летний воспитанник Кларк. При этом второй на сборах лишь раз играл на левом краю — во втором тайме матча с «Аяксом».

«МЫ ПРОБИЛИ ПО ВОРОТАМ!»

Отсюда и проблемы в защите. Шла седьмая минута матча, когда Хаттон ускорился по краю, спокойно обогнал Кларка и прострелил вдоль линии ворот — некогда вундеркинд Агбонлахор оказался один в штрафной и стер первый ноль в английской карьере Слуцкого. Да и на свою статистику поработал: 30-летний нападающий «Астон Виллы» не забивал с февраля 2016 года. Ровно полтора года.

Бирмингемцы отличились рано, но к седьмой минуте уже накопили два голевых момента. Вот он — эффект от разрезанной в межсезонье команды. Поначалу игроки «Халла» плохо понимали друг друга, а в дыры между линиями мог пролезть даже двухэтажный лондонский автобус. Образумились «тигры» только после пропущенного мяча. Точнее, «Вилла» помогла им это сделать — хозяева почему-то не стали усиливать давление после гола на поплывшего соперника, а отступили, позволили «Халлу» создать пару моментов.

«Тигры» играли по любимой Слуцким схеме 4−2−3−1, которая при атаке трансформировалась в 4−4−2 с новичком Кэмпбеллом и старожилом Эрнандесом впереди. В первом тайме, правда, наступление было вялым. Можно вспомнить только два полумомента у ворот Джонстона. Даже комментатор на канале Sky констатировали: голкипер «Астон Виллы» вообще не вступает в игру. А болельщики «Халла» шутили на эту тему. После удара Грощицки в середине первого тайма гостевой сектор запел: «Мы пробили по воротам! Мы пробили по воротам!».

ОТКРЫТИЕ СЛУЦКОГО

Фанаты «тигров» — отдельная тема. Несколько лет назад они устроили масштабную акцию протеста и не позволили владельцу-самодуру Ассему Алламу переименовать «Сити» в «Халл Тайгерс». С тех пор отношение к главе клуба ухудшалось с каждым годом (именно он виноват в том, что состав сейчас не укомплектован), и на каждый матч болельщики стали приносить баннеры или просто листы с надписью «Аллам — вон». Не обошлось без этого лозунга и на «Вилла Парк».

Тот же комментатор во втором тайме заметил, что «Халл» сильно изменился после перерыва. Он прав: Слуцкий решил отодвинуть центрфорварда Кэмпбелла глубже, а на острие отправить Эрнандеса, а также поменять флангами Грощицки с Боуэном. 20-летний англичанин Боуэн — находка Слуцкого. В прошлом сезоне он лишь дважды появился в основе, а в предсезонных матчах Леонид Викторович на безрыбье отправлял его в «старт». И Боуэн оправдал доверие — на его счету победные мячи в играх с «Бристол Роверс» и «Бенфикой».

В субботу Слуцкий тоже выпустил Боуэна с первых минут, и молодой полузащитник спас дебют российского тренера. Классическая проблема всех команд Стива Брюса (кстати, бывшего тренера «Халла») — «Астон Вилла» во втором тайме опустилась очень низко и в какой-то момент отдала мяч сопернику. Но гол «тигры» забили после контратаки, хотя и на второй волне — Аина подобрал мяч после выноса, отдал Грощицки, который нашел Боуэна на дальней штанге. Гол-близнец Агбонлахора.

После пропущенного мяча пробудилась уже «Астон Вилла», хотя атаковала она не так остро, как на старте. Но один отличный момент у нее был: Грин с метра из неудобного положения не попал по пустым воротам.

1:1 — Слуцкий должен быть доволен. Букмекеры считают «Астон Виллу» главным фаворитом сезона, да и само ее имя у многих вызывает страх. Но «Халл» с куцым составом сумел сравнять счет на поле бирмингемцев. После финального камера показала капитана бирмингемцев Джона Терри — он закусил губу и нехотя благодарил соперников за игру.

Дебют нашего тренера в Англии удался. Недаром он сравнивал себя с Юрием Гагариным — взлет прошел успешно.