Роналду вернулся к тренировкам с «Реалом»

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Форвард отсутствовал в расположении клуба в связи с тем, что с 17 июня по 2 июля его сборная Португалии выступала на Кубке конфедераций, где заняла третье место. После завершения турнира тренерский штаб «королевского клуба» предоставил игроку отпуск.

Отмечается, что 32-летний нападающий в первой половине занятия тренировался вместе с командой. после чего стал работать по индивидуальной программе.

Напомним, ближайший официальный матч «Реала» состоится 8 августа. Команда Зинедина Зидана сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА.