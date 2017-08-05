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5 августа 2017, 23:19 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Роналду вернулся к тренировкам с «Реалом»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в субботу, 5 августа, приступил к тренировкам в составе команды, сообщает официальный сайт мадридцев.

Нападающий Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> в субботу 5 августа приступил к тренировкам в составе команды. Увеличить
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Форвард отсутствовал в расположении клуба в связи с тем, что с 17 июня по 2 июля его сборная Португалии выступала на Кубке конфедераций, где заняла третье место. После завершения турнира тренерский штаб «королевского клуба» предоставил игроку отпуск.

Отмечается, что 32-летний нападающий в первой половине занятия тренировался вместе с командой. после чего стал работать по индивидуальной программе.

Напомним, ближайший официальный матч «Реала» состоится 8 августа. Команда Зинедина Зидана сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА.

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