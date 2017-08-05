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5 августа 2017, 22:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: Порой кажется, что все это происходит не со мной

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий назвал заслуженной ничью с «Астон Виллой» (1:1) в матче 1-го тура чемпионшипа.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> назвал заслуженной ничью с <span class=error>Астон</span> Виллой (1:1) в матче 1-го тура <span class=error>чемпионшипа</span>. Увеличить
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Также он отметил, что был не удивлен голом Джаррода Боуэна в первом же официальном матче полузащитника за команду.

— Я очень горд командой, — сказал Слуцкий. — Мы очень плохо играли в первые 20 минут, и мне, и команде пришлось непросто. У нас хватает молодых игроков, у которых нет опыта игры в чемпионшипе. И первый же матч на выезде против «Астон Виллы» на заполненном стадионе.

Но после 50-й минуты мы играли очень хорошо. У нас было несколько классных моментов. Считаю, что мы заслужили итоговый результат.

— Насколько вы рады за Джаррода Боуэна, забившего свой первый гол за «Халл»?

— Да, конечно, рад. Но это не стало для меня сюрпризом, ведь он был лучшим бомбардиром нашей команды в межсезонье. Теперь он продолжает забивать в официальных матчах.

— Этот матч стал для вас серьезным испытанием, не так ли?

— Да, мне и правда было очень трудно. После 75 минут был уже измотан словно сам играл в футбол. И оставшиеся 15 минут провел только на характере (улыбается).

— Воодушевлены тем, что увидели сегодня?

— Да, сегодня все было впервые — первый матч, первый стадион с заполненными трибунами. Это настоящее приключение для меня. Порой мне кажется, что все это происходит не со мной. Но, думаю, через несколько матчей я смогу привыкнуть.

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