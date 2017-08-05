Леонид I. Русский тренер не проиграл первый матч в Англии

Первый матч Леонида Слуцкого в Англии. И всё, что могло случиться, чтобы затруднить рациональный анализ этого матча, случилось. Мокрое поле, на котором не катится мяч? Да, особенно в начале матча.

Недоукомплектованный состав, который не позволяет даже с уверенностью сказать каких игроков Слуцкий видит на каких позициях? Да, об этом ниже. Один из фаворитов лиги в соперниках? Именно так. Наверное, труднее быть не могло. Ни для «Халла», ни для тех, кто пытается понять, как команда Слуцкого готова к сезону. И, как будто специально, чтобы ещё больше усложнить задачу, «Халл» провёл два принципиально разных тайма.

Состав

Чтобы дать хоть примерно представление о силе состава «Халла», приведу несколько цифр. По сравнению с маем 2017 года команду покинули 16 игроков. Взамен пришли семь новичков. По качеству размена: суммарная рыночная стоимость ушедших составляет 54 млн евро по оценкеTransfermarkt. Рыночная стоимость пришедших составляет семь млн евро по той же оценке. То есть за три месяца состав «Халла» подешевел на 47 млн. Были проданы почти все, на кого имелся спрос, в том числе конкурентам. Тот же Ахмед Эль-Мухамади ещё месяц назад числился в «Халле», а сегодня вышел против Слуцкого за «Астон Виллу».

Макс Кларк был возвращён из аренды в «Оксфорд Юнайтед» (четвёртый дивизион), чтобы играть за молодёжную команду. Там же, в молодёжке ещё несколько месяцев назад играл Джаррод Боуэн. И не факт, что они оказались в стартовом составе основы потому, что так хороши. Просто некому играть. В общем, некоторое преимущество «Астон Виллы» угадывалось.

Масштабы проблем проявились уже на первых минутах. Когда «Халл» пропустил два выхода почти-один-на-один с правого фланга. И пропустил-таки гол оттуда же, с правого фланга, на седьмой минуте.

Так защищаться нельзя

Ола Эйна берёт игру на себя, идёт в дриблинг, пытается обострять… но только Эйна — защитник. Защитник, который трижды за семь минут оставил в своей зоне столько пространства, что там бы припарковалась блондинка (прошу прощения за стереотип у всех блондинок со стажем вождения). Габриэл Агбонлахор сначала завозился с мячом и позволил вратарю Аллану Макгрегору себя опередить, а уже в следующей атаке без помех забил. Через 10 минут из-под Эйны пошёл прицельный навес в центр штрафной: Агонлахор пробил выше. Как насчёт того, чтобы накрывать подачи? Никак.

Но если бы проблемы были только с правым флангом! На левом фланге всё было не лучше. Разбираем тот же голевой эпизод: Алан Хаттон получил на самом деле ужасный пас от Эль-Мухамади, мяч катился слишком далеко от него, из-за чего защитник Макс Кларк оказался как бы на внутренней дуге в забеге. Но, имя форму и выгодную позицию, проиграл гонку на короткую дистанцию. Хаттон успел первым и сделал голевой пас. С тем, чтобы накрывать подачи, Кларк справлялся примерно как Эйна. То есть, не накрывал. Из-за этого Хаттон снова сделал нацеленную передачу на 30 минуте. Но Скотт Хоган запорол момент. «Сколько голов уже мог пропустить “Халл”? 3 или 4?», — риторически уточнил комментатор.

Что касается борьбы в центре поля и «зоне-14»… я уже говорил, что в дебюте матча «Халл» проигрывал борьбу в одну калитку? Нет? Ну, теперь сказал. Гости как-то слишком легко позволяли себя обыгрывать — в том числе, рядом с штрафной. Итога: за 25 минут игры «Вилла» пробила по воротам Макгрегора 5 раз, все из штрафной.

Ну, и чтобы закончить тему проблем в защите: Майкл Гектор так отдавал пас вратарю, что просто повезло, что не попал по воротам. Мяч прошёл рядом со штангой, поэтому всё кончилось угловым, а не автоголом. Кажется, всё о защите.

Нет, не всё. Макс Кларк (скоро он будет вашим любимцем) в конце первого тайма вместо выноса из штрафной сыграл в короткий пас… чужому. Обрез, прострел во вратарскую, но каким-то чудесным образом он не превратился в гол. С другой стороны — ещё раз, он провёл прошлый сезон в «Оксфорде» в четвёртом дивизионе. Ему 21 год, но впервые Кларк столкнулся с соперниками калибра Агбонлахора.

Игра в атаке — набросок карандашом

В первом тайме казалось, что «Халл» пытается играть в техничный современный футбол. Казалось, что «Халл» пытается применять высокий прессинг. Казалось, что «Халл» в курсе того, как важна игра на вторых мячах. Почему «казалось»? Просто это было трудно заметить. Проигранная борьба, брак в передачах и отрезанная группа атаки — фактически, стиль игры гостей приходилось угадывать.

Что у них было совершенно точно — и это приятный сюрприз — это хищность, нацеленность на ворота. «Халл» бил из ситуаций, в которых игроки «Астон Виллы» предпочли бы подать в штрафную. Да, выглядело беспомощно. Настолько, что комментатор говорил охарактеризовал атакующую игру гостей словом «ничего». В смысле, её не было. Но в концовке тайма Абель Эрнандес из этого «ничего» нанёс неожиданный дальний удар. Так быстро, что никто ничего не понял, а мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Этот шанс случился на фоне проблем «Астон Виллы» с реализацией моментов, которых в первом тайме хватило бы на разгром. Может, игра оставляла желать лучшего, но инстинкт убийцы у «Халла» развит лучше.

Влияние на игру — картина маслом

«Две разные команды у “Халла” играют в первом и втором тайме», — сообщал комментатор ещё до того, как гости сравняли счёт. Действительно, «Халл» преобразился. Главное отличие — они стали быстрее перемещать мяч. Ну, и получше выглядели в борьбе. При заметной ставке на атаки вторым темпом и удары после подборов контрпрессинг в исполнении «Халла» был просто необходим. И он появился.

Здоровый цинизм, который заставляет выжимать максимум из скудных возможностей. В течение 10 минут «Халл» задавил хозяев и нанёс шесть ударов по воротам. Одним из них был забит гол — копия того, который гости пропустили в первом тайме. Камил Гросицки получил мяч на правом углу штрафной и сделал слабый кросс через штрафную. Джаррод Боуэн — недавний игрок молодёной команды — был там совсем один.

Оборона во главе с Джоном Терри сыграла не лучше, чем оборона с Максом Кларком. Боуэн забил в касание. Он был так заведён, что когда праздновал гол, локтем оттолкнул стюарда.

Ещё минут пять «Халл» по инерции владел преимуществом, но потом Слуцкий дал ясный сигнал, сняв форварда Фрейзера Кэмпбелла и выпустив вместо него центрального полузащитника Дэвида Мейлера. «Халл» перешёл на 4−4−2 и стал защищать ничью.

«Вилла» имела пару шансов, чтобы наказать за такую тактику. Но не забила и всё равно создала меньше, чем в первом тайме. Оказалось, что и Ола Эйна, и Макс Кларк тоже могут держать позицию и играть попроще и понадёжнее.

1:1 на выезде — хороший результат. Особенно, для команды, которая мощно провела от силы минут 25. Те, кто пропустил первый тайм, вряд ли смогли составить целостное впечатление об игре. По крайне мере, можно сказать одно: в перерыве «Халл» преобразился. Наверное, это главное, что должно нас интересовать.