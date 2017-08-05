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5 августа 2017, 22:28 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Халл» сыграл вничью с «Астон Виллой» в первом официальном матче под руководством Слуцкого

ТАСС, 5 августа. «Халл» сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Увеличить
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В составе хозяев забитым мячом отметился Габриэль Агбонлахор (7-я минута), у гостей отличился Джаррод Боуэн (62).

Этот матч стал первой официальной встречей для российского специалиста Леонида Слуцкого в качестве главного тренера «Халла». 46-летний Слуцкий возглавил «Халл» в июне, став первым российским тренером в Англии.

В следующем туре «Халл» на своем поле примет «Бертон», «Астон Вилла» в гостях сыграет с «Кардиффом». Обе встречи пройдут 12 августа.

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