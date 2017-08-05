«Тоттенхэм» в товарищеском матче обыграл «Ювентус»

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Вторая команда английской Премьер-лиги обыграла чемпиона Италии со счётом 2:0.

На 10-й минуте «шпоры» вышли вперёд благодаря точному удару Гарри Кейна, а в начале второго тайма окончательный результат установил Кристиан Эриксен.

В стартовом туре английского чемпионата «Тоттенхэм» 13 августа в гостях сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».

«Ювентус» 13 августа в Риме ожидает встреча с «Лацио» за Суперкубок Италии.