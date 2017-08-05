«Тоттенхэм» в товарищеском матче обыграл «Ювентус»
На стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоялся товарищеский матч с участием «Тоттенхэм Хотспур» и «Ювентуса».
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Вторая команда английской
На 10-й минуте «шпоры» вышли вперёд благодаря точному удару Гарри Кейна, а в начале второго тайма окончательный результат установил Кристиан Эриксен.
В стартовом туре английского чемпионата «Тоттенхэм» 13 августа в гостях сыграет с «Ньюкасл Юнайтед».
«Ювентус» 13 августа в Риме ожидает встреча с «Лацио» за Суперкубок Италии.
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