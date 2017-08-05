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5 августа 2017, 22:43 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Фейеноорд» завоевал Суперкубок Голландии, обыграв «Витесс»

«Фейеноорд» обыграл «Витесс» в матче за Суперкубок Голландии.

Фейеноорд обыграл <span class=error>Витесс</span> в матче за <span class=error>Суперкубок</span> Голландии. Увеличить
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Игра прошла сегодня в Роттердаме.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. У хозяев поля отличился Йенс Торнстра (7-я минута), у гостей — Александер Бюттнер (58-я — с пенальти).

В серии пенальти верх взял «Фейеноорд» — 4:2.

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