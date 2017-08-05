«Ливерпуль» одержал победу над «Атлетиком» в товарищеском матче
«Ливерпуль» в товарищеском матче одержал победу над «Атлетиком».
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Встреча прошла в Дублине на стадионе «Авива» и закончилась со счётом 3:1 в пользу английской команды.
На 21-й минуте Роберто Фирмино голом с пенальти вывел красных вперёд. Спустя девять минут Иньяки Уильямс сравнял счёт. На исходе часа игры Бенджамин Вудбёрн забил второй гол команды Юргена Клоппа, а за десять минут до конца основного времени Доминик Соланке закрепил победу «Ливерпуля». Стоит отметить, что 19-летний Соланке также отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом своего клуба.
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