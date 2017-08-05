ПСЖ обыграл «Амьен» в матче первого тура чемпионата Франции

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В составе парижского клуба забитыми мячами отметились Эдисон Кавани (42-я минута) и Хавьер Пасторе (80).

Перед матчем состоялась презентация новичка ПСЖ Неймара, который перешел из «Барселоны». Бразилец выкупил свой контракт у испанского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет. Неймар не смог принять участие в матче с «Амьеном», так как клуб не успел вовремя предоставить лиге необходимый сертификат на международный трансфер.

В следующем туре ПСЖ 13 августа в гостях сыграет с «Генгамом», «Амьен» днем ранее на своем поле примет «Анже».