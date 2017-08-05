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5 августа 2017, 20:48 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ПСЖ обыграл «Амьен» в матче первого тура чемпионата Франции

ТАСС, 5 августа. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Амьеном» со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Увеличить
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В составе парижского клуба забитыми мячами отметились Эдисон Кавани (42-я минута) и Хавьер Пасторе (80).

Перед матчем состоялась презентация новичка ПСЖ Неймара, который перешел из «Барселоны». Бразилец выкупил свой контракт у испанского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет. Неймар не смог принять участие в матче с «Амьеном», так как клуб не успел вовремя предоставить лиге необходимый сертификат на международный трансфер.

В следующем туре ПСЖ 13 августа в гостях сыграет с «Генгамом», «Амьен» днем ранее на своем поле примет «Анже».

5.08.2017 18:15 основной раунд: 1-й тур Parc des Princes
ПСЖ 2:0 Амьен
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эмери Унаи Кристоф Пеллиссье
Голы
42′ Эдинсон Кавани 9
80′ Хавьер Пасторе 10
Составы
Альфонс Ареола 16
Маркиньюс 5
Левен Кюрзава 20
Дани Алвес 32
Марко Верратти 6
Хавьер Пасторе 10
Адриен Рабьо 25
Анхель Ди Мария 11
46′ Тиагу Силва 2
Преснель Кимпембе 3
67′ Тиагу Мотта 8
Блэз Матюиди 14
86′ Эдинсон Кавани 9
Гонсалу Гедеш 15
1 Режис Гюртнер
2 Принс-Дезир Гуано
3 Абду Халед Аденон
19 Уалид Эль-Хаджам
24 Матье Бодмер
25 Исса Сиссоко
6 Тома Монкондюи
8 Гессума Фофана 69′
7 Харрисон Манзала 69′
10 Эмманюэль Бурго
22 Танги Ндомбеле 57′
21 Шарли Шаррье
29 Сейбу Койта 77′
9 Брайтон Лабо
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 1
8 Угловые 3
9 Фолы 12
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
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