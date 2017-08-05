ПСЖ обыграл «Амьен» в матче первого тура чемпионата Франции
ТАСС, 5 августа. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Амьеном» со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Франции по футболу.
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В составе парижского клуба забитыми мячами отметились Эдисон Кавани (42-я минута) и Хавьер Пасторе (80).
Перед матчем состоялась презентация новичка ПСЖ Неймара, который перешел из «Барселоны». Бразилец выкупил свой контракт у испанского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет. Неймар не смог принять участие в матче с «Амьеном», так как клуб не успел вовремя предоставить лиге необходимый сертификат на международный трансфер.
В следующем туре ПСЖ 13 августа в гостях сыграет с «Генгамом», «Амьен» днем ранее на своем поле примет «Анже».
Главные тренеры
|Эмери Унаи
|Кристоф Пеллиссье
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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