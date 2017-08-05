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5 августа 2017, 17:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уолес, которым интересуется ЦСКА, изъявил желание покинуть «Гамбург»

Полузащитник «Гамбурга» Уолес изъявил желание покинуть команду, сообщает HSV24.

Агент футболиста Рожерио Браун намерен в ближайшее время встретиться со спортивным директором «красноштанников» Йенсом Тодтом, чтобы обсудить трансферные варианты 22-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что в приобретении Уолеса заинтересован ЦСКА. Интерес к футболисту проявляют также в Италии и Англии.

Уолес перешёл в «Гамбург» из «Гремио» в январе 2017 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в € 8 млн. Контракт хавбека с немецким клубом действует до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Уолес принял участие в девяти матчах «Гамбурга» в Бундеслиге и стал автором одного гола.

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