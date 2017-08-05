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5 августа 2017, 17:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар представлен болельщикам ПСЖ на стадионе «Парк де Пренс»

На стадионе «Парк де Пренс» в Париже в преддверии матча 1-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Амьен» состоялось представление новичка «ПСЖ» — нападающего Неймара.

На стадионе Парк де Пренс в Париже в преддверии матча 1-го тура французской Лиги 1 ПСЖ — Амьен состоялось представление новичка ПСЖ — нападающего Неймара. Увеличить
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© Reuters

Бразильского форварда, появившегося на стадионе в форме новой команды, приветствовали болельщики.

Напомним, 25-летний Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 222 млн, что стало рекордом в мировом футболе.

Неймар не сможет дебютировать за «ПСЖ» в предстоящем матче, так как необходимые трансферные документы не были переданы до полуночи.

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Новости Зарубежного футбола

Лига 1 подтвердила, что Неймар не сможет дебютировать за ПСЖ в матче с «Амьеном»

Лига 1 подтвердила, что Неймар не сможет дебютировать за ПСЖ в матче с «Амьеном»

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Лига 1 подтвердила, что новичок «Пари Сен-Жермен» Неймар, ранее перешедший за рекордную сумму из «Барселоны», не сможет дебютировать за свой новый клуб в матче первого тура чемпионата Франции против «Амьена».
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