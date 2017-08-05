Неймар представлен болельщикам ПСЖ на стадионе «Парк де Пренс»

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Бразильского форварда, появившегося на стадионе в форме новой команды, приветствовали болельщики.

Напомним, 25-летний Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 222 млн, что стало рекордом в мировом футболе.

Неймар не сможет дебютировать за «ПСЖ» в предстоящем матче, так как необходимые трансферные документы не были переданы до полуночи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">? <a href="https://twitter.com/neymarjr">@neymarjr</a> devant les supporters au Parc des Princes ! <a href="https://twitter.com/hashtag/BemvidoNeymarJR?src=hash">#BemvidoNeymarJR</a> ?? <a href="https://t.co/B8tOYSi7VX">pic.twitter.com/B8tOYSi7VX</a></p>— PSG Officiel (@PSG_inside) <a href="https://twitter.com/PSG_inside/status/893839137287090177">5 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>