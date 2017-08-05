Вадим Демидович перешел из минского «Динамо» в «Минск»
Форвард минского «Динамо» Вадим Демидович стал игроком «Минска».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Трудовое соглашение с нападающим рассчитано до конца первенства. Вадим Демидович уже 6 июля сможет дебютировать за «Минск» в домашнем мате против БАТЭ. В первой половине сезона-2017 нападающий провел в составе «бело-голубых» семь матчей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter