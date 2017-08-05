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5 августа 2017, 17:38 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Вадим Демидович перешел из минского «Динамо» в «Минск»

Форвард минского «Динамо» Вадим Демидович стал игроком «Минска».

Форвард минского Динамо Вадим <span class=error>Демидович</span> стал игроком Минска. Увеличить
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Трудовое соглашение с нападающим рассчитано до конца первенства. Вадим Демидович уже 6 июля сможет дебютировать за «Минск» в домашнем мате против БАТЭ. В первой половине сезона-2017 нападающий провел в составе «бело-голубых» семь матчей.

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