Вадим Демидович перешел из минского «Динамо» в «Минск»

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Трудовое соглашение с нападающим рассчитано до конца первенства. Вадим Демидович уже 6 июля сможет дебютировать за «Минск» в домашнем мате против БАТЭ. В первой половине сезона-2017 нападающий провел в составе «бело-голубых» семь матчей.