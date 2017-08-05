Агент футболиста: Форвард Карлос Бакка хочет вернуться из «Милана» в «Севилью»
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Форвард «Милана» Карлос Бакка хочет вернуться в «Севилью», заявил агент колумбийского футболиста Серхио Барила.
Бакка перешел в «Милан» из «Севильи» в 2015 году, подписав пятилетний контракт.
«Теперь известно, что Карлос хочет вернуться в “Севилью”. У него был отличный опыт в этом городе как в личном, так и в игровом плане. Поэтому он хочет вернуться. Это важный год для всех футболистов, ведь скоро чемпионат мира, и чтобы попасть в сборную, ему нужно играть», — цитирует Барилу Football Italia со ссылкой на газету As.
За «Милан» Бакка в общей сложности провел 77 матчей, в которых забил 34 гола. В составе сборной Колумбии нападающий играет с 2010 года и провел в футболке национальной команды 39 матчей, забив 13 мячей.
«Когда Бакка прибыл в Милан, он подписал пятилетний контракт и имел все намерения доработать его до конца. К сожалению, произошли перемены у руля команды, и теперь у “россонери” другие идеи. Лучше всего было бы найти решение, которое сделает счастливыми всех», — добавил агент 30-летнего форварда.
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