Соперник «Астаны» «Селтик» с крупной победы стартовал в чемпионате Шотландии

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Подопечные Брендана Роджерса дома одержали убедительную победу — 4:1. У хозяев голами отметились Ли Гриффитс (29-я и 63-я минуты), Скотт Синклер (51-я) и Каллум Макгрегор (73-я), а в составе «Хартса» отличился Эсмаэл Гонсалвеш (84-я).



Напомним, «Селтик» является соперником «Астаны» по отборочному раунду плей-офф Лиги Чемпионов.



Первый матч команды проведут 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты на первую игру: победа «Селтика» — 1.41, ничья — 4.5, победа «Астаны» — 7.4.