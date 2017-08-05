Лига 1 подтвердила, что Неймар не сможет дебютировать за ПСЖ в матче с «Амьеном»

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Неймар подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт в четверг. Сумма трансфера форварда из «Барселоны» составила 222 миллиона евро и стала рекордной в истории мирового футбола. В пятницу бразилец уже прибыл в расположение своей новой команды. Однако в СМИ сообщалось, что Неймар не сможет сыграть в матче с «Амьеном», так как Лига 1 еще не получила международный трансферный сертификат (CIT) футболиста.

«Игрок не сможет участвовать в матче против “Амьена”, так как CIT является обязательным и должен быть доставлен самое позднее вечером накануне встречи», — говорится в заявлении Лиги 1, текст которого приводит АП.

Матч между «ПСЖ» и «Амьеном» пройдет в субботу в Париже и начнется в 18:15 по московскому времени.