Лига 1 подтвердила, что Неймар не сможет дебютировать за ПСЖ в матче с «Амьеном»
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Лига 1 подтвердила, что новичок «Пари Сен-Жермен» Неймар, ранее перешедший за рекордную сумму из «Барселоны», не сможет дебютировать за свой новый клуб в матче первого тура чемпионата Франции против «Амьена».
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Неймар подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт в четверг. Сумма трансфера форварда из «Барселоны» составила 222 миллиона евро и стала рекордной в истории мирового футбола. В пятницу бразилец уже прибыл в расположение своей новой команды. Однако в СМИ сообщалось, что Неймар не сможет сыграть в матче с «Амьеном», так как Лига 1 еще не получила международный трансферный сертификат (CIT) футболиста.
«Игрок не сможет участвовать в матче против “Амьена”, так как CIT является обязательным и должен быть доставлен самое позднее вечером накануне встречи», — говорится в заявлении Лиги 1, текст которого приводит АП.
Матч между «ПСЖ» и «Амьеном» пройдет в субботу в Париже и начнется в 18:15 по московскому времени.
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