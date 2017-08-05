«Реал» запретил Бэйлу играть в футбол на поле около дома
Руководство «Реала» запретило нападающему Гарету Бэйлу играть в футбол на поле около дома валлийского игрока, сообщает The Sun.
По информации издания, 28-летний футболист недалеко от своего дома установил ворота и нанёс разметку на поле для игры в футбол.
Однако мадридский клуб запретил ему играть в футбол на импровизированном поле в связи с тем, что игрок рискует получить травму.
Бэйл перешёл в «Реал» в 2013 году и с тех пор перенёс большое количество повреждений.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter