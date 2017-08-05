Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30596148/
5 августа 2017, 15:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» запретил Бэйлу играть в футбол на поле около дома

Руководство «Реала» запретило нападающему Гарету Бэйлу играть в футбол на поле около дома валлийского игрока, сообщает The Sun.

По информации издания, 28-летний футболист недалеко от своего дома установил ворота и нанёс разметку на поле для игры в футбол.

Однако мадридский клуб запретил ему играть в футбол на импровизированном поле в связи с тем, что игрок рискует получить травму.

Бэйл перешёл в «Реал» в 2013 году и с тех пор перенёс большое количество повреждений. Из-за одного из них валлиец чуть не пропустил прошлогодний финал Лиги чемпионов с «Ювентусом» (4:1), сумев помочь команде только выйдя на замену во втором тайме.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Криштиану Роналду: В Англии у меня не было проблем с налогами, поэтому я хочу вернуться туда

Криштиану Роналду: В Англии у меня не было проблем с налогами, поэтому я хочу вернуться туда

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на судебном заседании по делу об уклонении от уплаты налогов отметил, что когда он играл в Англии, у него не было проблем с налогами. Он добавил, что поэтому хотел бы вернуться туда.
Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним