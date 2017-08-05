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5 августа 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» вышел из краткосрочного отпуска

«Актобе» выходит из небольшого отпуска связанного с паузой в чемпионате и начинает подготовку к третьей части сезона.

<span class=error>Актобе</span> выходит из небольшого отпуска связанного с паузой в чемпионате и начинает подготовку к третьей части сезона. Увеличить
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Сегодня, 5 августа, актюбинские футболисты начнут готовится к матчу против «Астаны» (11 августа) и выйдут на первую втягивающую вечернюю тренировку.

Впереди у «Актобе» 11 матчей в третьем этапе чемпионата. 5 домашних матчей «красно-белые» проведут против: «Астаны», «Шахтера», «Тобола», «Кайсара», «Ордабасы». 6 матчей «Актобе» будет играть на выезде против: «Акжайыка», «Окжетпеса», «Атырау», «Тараза», «Иртыша», «Кайрата».

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