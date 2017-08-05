«Актобе» вышел из краткосрочного отпуска

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня, 5 августа, актюбинские футболисты начнут готовится к матчу против «Астаны» (11 августа) и выйдут на первую втягивающую вечернюю тренировку.



Впереди у «Актобе» 11 матчей в третьем этапе чемпионата. 5 домашних матчей «красно-белые» проведут против: «Астаны», «Шахтера», «Тобола», «Кайсара», «Ордабасы». 6 матчей «Актобе» будет играть на выезде против: «Акжайыка», «Окжетпеса», «Атырау», «Тараза», «Иртыша», «Кайрата».