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5 августа 2017, 15:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бывший технический директор «Баварии» Решке будет работать в «Штутгарте»

Михаэль Решке, занимавший пост технического директора «Баварии» с лета 2014 года, покинул мюнхенский клуб.

59-летний функционер в июле уведомил руководство «Баварии» о наличии предложений от других клубов, а в эту пятницу попросил расторгнуть его контракт, действовавший до 30 июня 2018 года. Как сообщает официальный сайт «Баварии», клуб пошёл на встречу Решке, который теперь будет работать в «Штутгарте».

Решке был назначен на пост спортивного директора клуба, который по итогам прошлого сезона вернулся в элиту немецкого клуба.

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