Бывший технический директор «Баварии» Решке будет работать в «Штутгарте»

59-летний функционер в июле уведомил руководство «Баварии» о наличии предложений от других клубов, а в эту пятницу попросил расторгнуть его контракт, действовавший до 30 июня 2018 года. Как сообщает официальный сайт «Баварии», клуб пошёл на встречу Решке, который теперь будет работать в «Штутгарте».

Решке был назначен на пост спортивного директора клуба, который по итогам прошлого сезона вернулся в элиту немецкого клуба.