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5 августа 2017, 14:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Торино» арендовал у «Лиона» футболиста сборной Камеруна Николя Н’Кулу

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Защитник «Лиона» и сборной Камеруна Николя Н’Кулу в сезоне-2017/18 будет выступать за «Торино», сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Как сообщается, «Торино» взял 27-летнего защитника в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.

Н’Кулу перешел в «Лион» летом 2016 года из «Марселя», за который выступал с 2011 года. В составе «Лиона» камерунец в минувшем сезоне провел 22 матча в различных турнирах.

В составе сборной Камеруна Н’Кулу стал обладателем Кубка африканских наций-2017.

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