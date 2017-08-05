«Торино» арендовал у «Лиона» футболиста сборной Камеруна Николя Н’Кулу

Как сообщается, «Торино» взял 27-летнего защитника в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа.

Н’Кулу перешел в «Лион» летом 2016 года из «Марселя», за который выступал с 2011 года. В составе «Лиона» камерунец в минувшем сезоне провел 22 матча в различных турнирах.

В составе сборной Камеруна Н’Кулу стал обладателем Кубка африканских наций-2017.