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5 августа 2017, 14:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ассистент Слуцкого: С нашим главным тренером очень комфортно работать

Тренер «Халл Сити» Тони Пеннок поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.

Тренер <span class=error>Халл</span> Сити Тони <span class=error>Пеннок</span> поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом <span class=error>Слуцким</span>. Увеличить
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«Слуцкий достаточно уверен в общении с командой, и всякий раз он старается разнообразить тренировки, делать их более интересными. Он старается стимулировать и мотивировать команду. В то же время Слуцкий общается с каждым игроком индивидуально, постоянно подшучивая над ними, тем самым поддерживая положительную атмосферу на тренировках. Мы очень ценим качества нашего тренера, с ним очень комфортно работать», сказал Пеннок в эфире «Россия 24».

Халл Сити
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