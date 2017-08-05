Ассистент Слуцкого: С нашим главным тренером очень комфортно работать

«Слуцкий достаточно уверен в общении с командой, и всякий раз он старается разнообразить тренировки, делать их более интересными. Он старается стимулировать и мотивировать команду. В то же время Слуцкий общается с каждым игроком индивидуально, постоянно подшучивая над ними, тем самым поддерживая положительную атмосферу на тренировках. Мы очень ценим качества нашего тренера, с ним очень комфортно работать», сказал Пеннок в эфире «Россия 24».