«Я, наверное, способен на то же, на что способна команда. Думаю, несмотря на имеющиеся у нас сложности, мы готовы к первому матчу. Я его жду, безусловно, с волнением, но и с относительной уверенностью. Мы много работали. Понятно, что встречаемся с фаворитом, сразу такой первый матч, но думаю, что шансы — 50 на 50», — сказал Слуцкий в интервью телеканалу «Россия 24».