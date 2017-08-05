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5 августа 2017, 13:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий: Играем с фаворитом, но шансы в матче «Астон Виллы» и «Халла» — 50 на 50

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездного матча первого тура Чемпионшипа с «Астон Виллой» (5 августа).

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> поделился ожиданиями от выездного матча первого тура <span class=error>Чемпионшипа</span> с <span class=error>Астон</span> Виллой (5 августа). Увеличить
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«Я, наверное, способен на то же, на что способна команда. Думаю, несмотря на имеющиеся у нас сложности, мы готовы к первому матчу. Я его жду, безусловно, с волнением, но и с относительной уверенностью. Мы много работали. Понятно, что встречаемся с фаворитом, сразу такой первый матч, но думаю, что шансы — 50 на 50», — сказал Слуцкий в интервью телеканалу «Россия 24».

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