Вермален и Андре Гомеш получили травмы в контрольном матче «Барселоны»

Встреча прошла в Таррагоне на стадионе «Ноу Эстади» и завершилась со счётом 1:1.

«У Вермалена диагностирован ушиб коленной чашечки левой ноги, у Гомеша возникли проблемы с бедром левой ноги. О сроках возвращения футболистов в строй будет объявлено дополнительно», — сообщает пресс-служба «Барселоны».