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5 августа 2017, 13:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вермален и Андре Гомеш получили травмы в контрольном матче «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален и полузащитник Андре Гомеш получили травмы в товарищеском матче с клубом «Химнастик», выступающим в Сегунде (14-е место по итогам прошлого сезона).

Встреча прошла в Таррагоне на стадионе «Ноу Эстади» и завершилась со счётом 1:1.

«У Вермалена диагностирован ушиб коленной чашечки левой ноги, у Гомеша возникли проблемы с бедром левой ноги. О сроках возвращения футболистов в строй будет объявлено дополнительно», — сообщает пресс-служба «Барселоны».

Вермален был заменен из-за травмы на 15-й минуте, Гомеш доиграл встречу до конца.

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