Вермален и Андре Гомеш получили травмы в контрольном матче «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Томас Вермален и полузащитник Андре Гомеш получили травмы в товарищеском матче с клубом «Химнастик», выступающим в Сегунде (14-е место по итогам прошлого сезона).
Встреча прошла в Таррагоне на стадионе «Ноу Эстади» и завершилась со счётом 1:1.
«У Вермалена диагностирован ушиб коленной чашечки левой ноги, у Гомеша возникли проблемы с бедром левой ноги. О сроках возвращения футболистов в строй будет объявлено дополнительно», — сообщает
Вермален был заменен
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