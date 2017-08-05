Слуцкий: Уход Эль-Мухамади? Его выбор. У меня нет времени быть разочарованным
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал уход защитника Ахмеда
Эль-Мухамади в «Астон Виллу».
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Видимо, что-то случилось...
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Именно с бирмингемской командой сыграет «Халл» на выезде в матче 1-го тура Чемпионшипа, который состоится сегодня, 5 августа. Начало — 19:30 мск.
«Эль-Мухамади? Я хотел оставить в команде всех. Очень важно иметь хорошую команду, добавляя к ней лишь некоторых новых игроков. Это проще, чем в том случае, когда приходится менять десять футболистов. Однако таков был выбор