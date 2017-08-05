Слуцкий: Уход Эль-Мухамади? Его выбор. У меня нет времени быть разочарованным

Именно с бирмингемской командой сыграет «Халл» на выезде в матче 1-го тура Чемпионшипа, который состоится сегодня, 5 августа. Начало — 19:30 мск.

«Эль-Мухамади? Я хотел оставить в команде всех. Очень важно иметь хорошую команду, добавляя к ней лишь некоторых новых игроков. Это проще, чем в том случае, когда приходится менять десять футболистов. Однако таков был выбор Эль-Мухамади, и я был должен отнестись к нему с уважением. Сейчас у меня нет времени быть разочарованным. У меня есть другие игроки, верю в каждого из них. Ахмед выступал за “Халл Сити” несколько лет, могу только пожелать ему всего наилучшего», — цитирует Слуцкого Kingfut.com.