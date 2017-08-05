Мбаппе сообщил «Барселоне», что готов заменить Неймара
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе через агента сообщил «Барселоне», что хочет заменить Неймара, который перешел в ПСЖ.
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Француз готов сменить клуб уже в это трансферное окно и ждет ответа от руководства каталонского клуба.
Напомним, что на данный момент наиболее вероятный покупатель на Мбаппе — «Барселона», которая получила 222 миллиона за трансфер Неймара.
Источник: sports.ru.
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