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5 августа 2017, 12:30 | Футбол: Зарубежный | Prosports.kz

Мбаппе сообщил «Барселоне», что готов заменить Неймара

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе через агента сообщил «Барселоне», что хочет заменить Неймара, который перешел в ПСЖ.

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Француз готов сменить клуб уже в это трансферное окно и ждет ответа от руководства каталонского клуба.

Напомним, что на данный момент наиболее вероятный покупатель на Мбаппе — «Барселона», которая получила 222 миллиона за трансфер Неймара.

Источник: sports.ru.

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