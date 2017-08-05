Мбаппе сообщил «Барселоне», что готов заменить Неймара

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Француз готов сменить клуб уже в это трансферное окно и ждет ответа от руководства каталонского клуба.

Напомним, что на данный момент наиболее вероятный покупатель на Мбаппе — «Барселона», которая получила 222 миллиона за трансфер Неймара.

Источник: sports.ru.