В сети появилось фото чека за трансфер Неймара в ПСЖ

Переход бразильца обошелся парижанам в 222 миллиона евро. Официально о трансфере было объявлено 3 августа. Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола. По условиям пятилетнего контракта он заработает 150 миллионов евро. Свое решение он объяснил желанием «достичь чего-то нового и помочь клубу завоевать титулы».

Бразилец перешел в «Барселону» в 2013 году. Его контракт с сине-гранатовыми действовал до лета 2021-го. В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач.

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