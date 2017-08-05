В сети появилось фото чека за трансфер Неймара в ПСЖ
Корреспондент телеканала ESPN Гильермо Аранго опубликовал фотографию чека за трансфер нападающего Неймара из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» в своем аккаунте в Twiter.
Переход бразильца обошелся парижанам в 222 миллиона евро. Официально о трансфере было объявлено 3 августа. Неймар стал самым дорогим игроком в истории футбола. По условиям пятилетнего контракта он заработает 150 миллионов евро. Свое решение он объяснил желанием «достичь
Бразилец перешел в «Барселону» в 2013 году. Его контракт с
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