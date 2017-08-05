Отец Неймара: «Барселона» не выплатила мне €26 млн

«Барселона» не заплатила мне бонус в размере €26 млн. Я не могу шантажировать клуб. Если они не заплатят, я ничего не смогу поделать. Но в тот момент они потеряли мою поддержку. Они просили меня уговорить сына остаться, но что я мог сделать после такого к себе отношения?, — цитирует Неймара Да Силву As.

Несколько дней назад Неймар решил покинуть каталонскую команду и перешел во французский «ПСЖ».