Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30594667/
5 августа 2017, 12:02 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Полицейские были вынуждены разнимать драку двух футболистов во время матча в Бразилии

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Полицейские были вынуждены вмешаться в драку двух футболистов во время матча 19-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Бразилии (серия B) между клубами КРБ и «Америка Минейро», сообщает ESPN.

Встреча состоялась в пятницу в Масейо и завершилась победой КРБ со счетом 2:1. Инцидент произошел в конце матча. Футболисты Зе Карлос (КРБ) и Билл («Америка Минейро») получили красные карточки за стычку на поле. Однако на этом игроки не успокоились и уже за пределами поля на стадионе устроили драку.

В результате участников конфликта пришлось разнимать сотрудникам военной полиции, а также футболистам обеих команд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Криштиану Роналду: В Англии у меня не было проблем с налогами, поэтому я хочу вернуться туда

Криштиану Роналду: В Англии у меня не было проблем с налогами, поэтому я хочу вернуться туда

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на судебном заседании по делу об уклонении от уплаты налогов отметил, что когда он играл в Англии, у него не было проблем с налогами. Он добавил, что поэтому хотел бы вернуться туда.
Еще 7 новостей  Все новости
4 августа

Губа не дура: супруга эквадорского полузащитника «Зенита»

Страны, проголосовавшие за возвращение России в легкую атлетику

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»