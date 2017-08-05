Полицейские были вынуждены разнимать драку двух футболистов во время матча в Бразилии
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Полицейские были вынуждены вмешаться в драку двух футболистов во время матча 19-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Бразилии (серия B) между клубами КРБ и «Америка Минейро», сообщает ESPN.
Встреча состоялась в пятницу в Масейо и завершилась победой КРБ со счетом 2:1. Инцидент произошел в конце матча. Футболисты Зе Карлос (КРБ) и Билл («Америка Минейро») получили красные карточки за стычку на поле. Однако на этом игроки не успокоились и уже за пределами поля на стадионе устроили драку.
В результате участников конфликта пришлось разнимать сотрудникам военной полиции, а также футболистам обеих команд.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter