Новичок английской премьер-лиги «Брайтон» пополнился футболистом Алешем Матею
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», по итогам прошлого сезона вышедший в английскую премьер-лигу, подписал контракт с чешским правым защитником Алешем Матею, сообщается на официальном сайте «чаек».
Контракт с 21-летним игроком рассчитан на три года.
Предыдущим клубом Матею была «Виктория» из чешского города Пльзень, цвета которой он защищал с 2015 года. В общей сложности в составе команды он провел 50 игр и забил один мяч, став чемпионом Чехии-2015/16. Ранее защитник также выступал за клуб «Пршибрам». В активе Матею 12 матчей и один гол за молодежную сборную Чехии.
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