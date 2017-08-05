Новичок английской премьер-лиги «Брайтон» пополнился футболистом Алешем Матею

Контракт с 21-летним игроком рассчитан на три года.

Предыдущим клубом Матею была «Виктория» из чешского города Пльзень, цвета которой он защищал с 2015 года. В общей сложности в составе команды он провел 50 игр и забил один мяч, став чемпионом Чехии-2015/16. Ранее защитник также выступал за клуб «Пршибрам». В активе Матею 12 матчей и один гол за молодежную сборную Чехии.