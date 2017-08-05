Васильев: Мбаппе никогда не говорил о желании покинуть футбольный клуб «Монако»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в СМИ сообщалось, что мадридский «Реал» и «Монако» достигли соглашения о трансфере в испанскую команду Мбаппе за 180 миллионов евро, но Васильев опроверг данную информацию. Позднее в прессе утверждалось, что главным претендентом на 18-летнего форварда является «Барселона».

«Мбаппе никогда не выражал желания уйти из “Монако”. Мы продолжаем переговоры с ним. Это не просто вопрос денег, это гораздо сложнее. Если вы спросите меня, то мы бы хотели сохранить игрока. Но это требует согласия обеих сторон, не только клуба», — сказал Васильев, чьи слова приводит Франс Пресс.

В июле Васильев заявлял, что клуб намерен обсудить с Мбаппе продление контракта. Нынешнее соглашение с нападающим действует до конца июня 2019 года.

Форвард оказался в системе «Монако» в 2013-м, а спустя два года дебютировал в основной команде. В общей сложности Мбаппе провел в составе монегасков 61 игру, забил 27 мячей, стал чемпионом Франции-2016/17. В марте этого года дебютировал в основной сборной Франции. В составе национальной сборной до 19 лет в 2016 году стал чемпионом Европы.

В пятницу «Монако» в первом туре чемпионата Франции победил «Тулузу» со счетом 3:2. Мбаппе вышел в стартовом составе, получил повреждение и был заменен на 75-й минуте. По словам главного тренера монегасков Леонарду Жардима, которые приводит L’Equipe, травма оказалась несерьезной, через 2−3 дня форвард восстановится.