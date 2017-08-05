Вальверде: «Барселона» хотела сохранить Неймара, но каждый волен выбирать свою судьбу
МОСКВА, 5 авг —
Р-Спорт. Испанская «Барселона» предпочла бы сохранить нападающего Неймара в своем составе, но каждый человек волен самостоятельно выбирать свою судьбу, заявил главный тренер футбольного клуба Эрнесто Вальверде после перехода бразильца в «Пари Сен-Жермен».
Неймар ранее подписал с «ПСЖ» пятилетний контракт. Сумма трансфера форварда из «Барселоны» составила 222 миллиона евро и стала рекордной в истории мирового футбола.
В пятницу бразилец прибыл в расположение своей новой команды. Вальверде возглавил клуб из столицы Каталонии в конце мая.
«Конечно, мы бы предпочли, чтобы Неймар остался здесь, но желаем ему удачи. Каждый свободен в выборе своей судьбы», — сказал Вальверде Barca TV после товарищеского матча с клубом «Химнастик» в пятницу.
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