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5 августа 2017, 10:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Бразильский футболист Фернандо перешел из «Манчестер Сити» в «Галатасарай»

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Бразильский футболист Фернандо перешел из английского «Манчестер Сити» в турецкий «Галатасарай», сообщается на официальном сайте клуба из Стамбула.

Как сообщается, сумма трансфера 30-летнего полузащитника составила 5,25 миллиона евро.

Также «Сити» может получить до 900 тысяч евро в качестве бонусов за успешное выступление бразильца в Турции.

Сам Фернандо подписал с «Галатасараем» контракт сроком на три года с возможностью продления на один сезон. По договору зарплата хавбека составит 3,3 миллиона евро за сезон.

Фернандо перешел в «Манчестер Сити» из «Порту» летом 2014 года и с тех пор провел за английскую команду 101 официальный матч, в которых забил 4 мяча. Один из мячей Фернандо, отправленный в ворота «Вест Бромвич Альбион» в марте 2015 года, стал для «Сити» 1000-м в рамках английской премьер-лиги.

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