Бразильский футболист Фернандо перешел из «Манчестер Сити» в «Галатасарай»

Как сообщается, сумма трансфера 30-летнего полузащитника составила 5,25 миллиона евро.

Также «Сити» может получить до 900 тысяч евро в качестве бонусов за успешное выступление бразильца в Турции.

Сам Фернандо подписал с «Галатасараем» контракт сроком на три года с возможностью продления на один сезон. По договору зарплата хавбека составит 3,3 миллиона евро за сезон.