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5 августа 2017, 9:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Неймар не сыграет за ПСЖ в первом туре чемпионата Франции в субботу

ТАСС, 5 августа. Футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар не сможет принять участие в матче первого тура чемпионата Франции против «Амьена». Об этом сообщает AFP.

<em>ТАСС 5 августа.</em> Футболист Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> <span class=error>Неймар</span> не сможет принять участие в матче первого тура чемпионата Франции против Амьена. Об этом сообщает AFP. Увеличить
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В четверг 25-летний Неймар перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

По данным агентства, клуб не успел вовремя предоставить лиге необходимый сертификат на международный трансфер.

Матч первого тура ПСЖ — «Амьен» начнется в субботу в 18:15 мск.

В составе каталонского клуба Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за «Барселону» 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола. ПСЖ занял второе место по итогам прошлого сезона чемпионата Франции.

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