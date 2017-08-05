Неймар не сыграет за ПСЖ в первом туре чемпионата Франции в субботу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четверг 25-летний Неймар перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

Футбол Франция 2017/2018 Тур 1, 5.08.2017, 18:15 -:- ПСЖ Амьен

Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

По данным агентства, клуб не успел вовремя предоставить лиге необходимый сертификат на международный трансфер.

Матч первого тура ПСЖ — «Амьен» начнется в субботу в 18:15 мск.

В составе каталонского клуба Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за «Барселону» 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола. ПСЖ занял второе место по итогам прошлого сезона чемпионата Франции.