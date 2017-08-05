«Халл» Леонида Слуцкого начинает сезон в английском футбольном Чемпионшипе
ТАСС, 5 августа. Возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким футбольный клуб «Халл» проведет в субботу стартовый матч сезона в Чемпионшипе — втором по значимости английском дивизионе. «Халл» сыграет в гостях с одним из главных конкурентов в борьбе за возвращение в
премьер-лигу — «Астон Виллой» из Бирмингема.
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46-летний российский специалист возглавил «Халл» в июне, став первым российским тренером в Англии. Бывший наставник ЦСКА и сборной России после ухода с поста главного тренера армейцев в декабре прошлого года усовершенствовал английский язык и может свободно общаться с футболистами и журналистами. В обращении к болельщикам «Халла» Слуцкий отметил, что наступает очень важный период в его карьере, и предстоящий сезон будет сложным для команды, которой предстоит побороться за путевку в
«Халл Сити» представляет город
24 претендента на три путевки
Чемпионшип — турнир, в котором участвуют 24 команды, из которых лишь две получают право на повышение в классе. Еще одна путевка в
Работают в Чемпионшипе и многие известные специалисты. «Бирмингем» возглавляет бывший наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, «Фулхэм» — выводивший в
«Астон Виллой», которая семь раз становилась чемпионом Англии, руководит один из самых опытных тренеров лиги 56-летний Стив Брюс, выводивший в
Самыми известными футболистами «Халла» являются форварды — уругваец Абель Эрнандес, поляк Камиль Гросицкий и Фрэйзер Кэмпбелл, а также чешский защитник Ондржей Мазух и бразилец Эвандро, ранее выступавший за португальский «Порту». Капитан «Халла» — 33-летний защитник Майкл Доусон, который играл у Фабио Капелло на чемпионате мира 2010 года в составе сборной Англии.
Лига с небольшими зарплатами
Средняя посещаемость Чемпионшипа в прошлом сезоне составила 20 тысяч зрителей, и клубы имеют достаточно возможностей, чтобы покупать необходимых футболистов. Однако, по словам Слуцкого, зарплаты в Чемпионшипе гораздо ниже, чем в России, что сделало невозможным приглашение в его команду российских футболистов. «Халл», как рассказал российский специалист, не может платить зарплаты в несколько миллионов фунтов в год и покупать футболистов за 10 миллионов. Так, самый дорогой летний новичок «Халла» 23-летний полузащитник Келвин Стюарт был выкуплен у «Ливерпуля» за 4,5 млн евро.
В сезоне-2017/18 в Чемпионшипе выступят «Халл», «Мидлсбро», «Сандерленд», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Фулхэм» (Лондон), «Лидс Юнайтед», «Норвич», «Дерби Каунти», «Брентфорд» (Лондон), «Престон Норт Энд», «Кардифф Сити», «Астон Вилла» (Бирмингем), «Барнсли», «Вулверхэмптон», «Ипсвич Таун», «Бристоль Сити», «Куинз Парк Рейнджерс» (Лондон), «Бирмингем», «Бертон Альбион» (Бертон-апон-Трент), «Ноттингем Форест», «Шеффилд Юнайтед», «Болтон» и «Милуолл» (Лондон).
Три худшие команды по итогам 46 туров отправятся в Лигу 1 — третий по значимости дивизион английского футбола.