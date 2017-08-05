«Халл» Леонида Слуцкого начинает сезон в английском футбольном Чемпионшипе

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46-летний российский специалист возглавил «Халл» в июне, став первым российским тренером в Англии. Бывший наставник ЦСКА и сборной России после ухода с поста главного тренера армейцев в декабре прошлого года усовершенствовал английский язык и может свободно общаться с футболистами и журналистами. В обращении к болельщикам «Халла» Слуцкий отметил, что наступает очень важный период в его карьере, и предстоящий сезон будет сложным для команды, которой предстоит побороться за путевку в премьер-лигу.

«Халл Сити» представляет город Кингстон-апон-Халл на востоке Англии и принадлежит египетскому владельцу — Ассему Алламу, который не стал вкладывать в команду серьезные средства с прицелом на возвращение в элиту, потому «Халл» не входит в число главных, по мнению букмекеров, фаворитов. В тройку команд с наибольшими шансами на выход в премьер-лигу входят «Мидлсбро», «Астон Вилла» и «Фулхэм».

24 претендента на три путевки

Чемпионшип — турнир, в котором участвуют 24 команды, из которых лишь две получают право на повышение в классе. Еще одна путевка в премьер-лигу будет разыграна в плей-офф среди команд, занявших третье-шестое места. «Халл» вылетел в Чемпионшип вместе с «Мидлсбро» и «Сандерлендом», однако в лиге выступает еще несколько команд, которые в последние годы регулярно играли в премьер-лиге. Это и «Астон Вилла», и «Болтон», и «Фулхэм», и «Лидс», и «Норвич», и «Ноттингем Форест».

Работают в Чемпионшипе и многие известные специалисты. «Бирмингем» возглавляет бывший наставник «Тоттенхэма» Гарри Реднапп, «Фулхэм» — выводивший в премьер-лигу «Уотфорд» серб Славиша Йоканович, «Ипсвич» — многолетний наставник сборной Ирландии Мик Маккарти, «Рединг» — бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам, «Вулверхэмптон» — португалец Нуну, ранее возглавлявший испанскую «Валенсию» и «Порту».

«Астон Виллой», которая семь раз становилась чемпионом Англии, руководит один из самых опытных тренеров лиги 56-летний Стив Брюс, выводивший в премьер-лигу «Бирмингем» и «Халл». За 19-летнюю карьеру Брюс провел более 800 матчей на тренерской скамейке, а оплотом обороны «Астон Виллы» будет 36-летний Джон Терри, который почти 20 лет выступал за «Челси».

Самыми известными футболистами «Халла» являются форварды — уругваец Абель Эрнандес, поляк Камиль Гросицкий и Фрэйзер Кэмпбелл, а также чешский защитник Ондржей Мазух и бразилец Эвандро, ранее выступавший за португальский «Порту». Капитан «Халла» — 33-летний защитник Майкл Доусон, который играл у Фабио Капелло на чемпионате мира 2010 года в составе сборной Англии.

Лига с небольшими зарплатами

Средняя посещаемость Чемпионшипа в прошлом сезоне составила 20 тысяч зрителей, и клубы имеют достаточно возможностей, чтобы покупать необходимых футболистов. Однако, по словам Слуцкого, зарплаты в Чемпионшипе гораздо ниже, чем в России, что сделало невозможным приглашение в его команду российских футболистов. «Халл», как рассказал российский специалист, не может платить зарплаты в несколько миллионов фунтов в год и покупать футболистов за 10 миллионов. Так, самый дорогой летний новичок «Халла» 23-летний полузащитник Келвин Стюарт был выкуплен у «Ливерпуля» за 4,5 млн евро.

В сезоне-2017/18 в Чемпионшипе выступят «Халл», «Мидлсбро», «Сандерленд», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Фулхэм» (Лондон), «Лидс Юнайтед», «Норвич», «Дерби Каунти», «Брентфорд» (Лондон), «Престон Норт Энд», «Кардифф Сити», «Астон Вилла» (Бирмингем), «Барнсли», «Вулверхэмптон», «Ипсвич Таун», «Бристоль Сити», «Куинз Парк Рейнджерс» (Лондон), «Бирмингем», «Бертон Альбион» (Бертон-апон-Трент), «Ноттингем Форест», «Шеффилд Юнайтед», «Болтон» и «Милуолл» (Лондон).

Три худшие команды по итогам 46 туров отправятся в Лигу 1 — третий по значимости дивизион английского футбола.