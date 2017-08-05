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5 августа 2017, 10:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар спел бразильскую песню, знакомясь с игроками ПСЖ

Новичок «ПСЖ» Неймар спел бразильскую песню во время первого совместного ужина с новыми партнёрами по команде.

Новичок <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Неймар</span> спел бразильскую песню во время первого совместного ужина с новыми партнёрами по команде. Увеличить
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Видео выступления 25-летнего футболиста выложил хавбек парижан Марко Верратти. Во время исполнения песни Неймара поддержали его соотечественники — Дани Алвес и Маркиньос.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за € 222 млн, что является рекордом в мировом футболе. В прошедший четверг французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Бразилии.

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Вальверде: «Барселона» хотела сохранить Неймара, но каждый волен выбирать свою судьбу

Вальверде: «Барселона» хотела сохранить Неймара, но каждый волен выбирать свою судьбу

МОСКВА, 5 авг — Р-Спорт. Испанская «Барселона» предпочла бы сохранить нападающего Неймара в своем составе, но каждый человек волен самостоятельно выбирать свою судьбу, заявил главный тренер футбольного клуба Эрнесто Вальверде после перехода бразильца в «Пари Сен-Жермен».
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