Неймар спел бразильскую песню, знакомясь с игроками ПСЖ
Новичок «ПСЖ» Неймар спел бразильскую песню во время первого совместного ужина с новыми партнёрами по команде.
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Видео выступления 25-летнего футболиста выложил хавбек парижан Марко Верратти. Во время исполнения песни Неймара поддержали его соотечественники — Дани Алвес и Маркиньос.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за € 222 млн, что является рекордом в мировом футболе. В прошедший четверг французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Бразилии.
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