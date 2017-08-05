Неймар не сможет сыграть за «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции
Новичок «ПСЖ» Неймар не сможет принять участие в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Амьеном», сообщает L'Equipe. Федерация футбола Испании еще не отправила парижскому клубу официальный сертификат о трансфере 25-летнего бразильца.
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Вчера форвард подписал с парижанами пятилетний контракт. Представители Неймара заплатили за него 222 миллиона евро отступных «Барселоне» за досрочное расторжение контракта.
Матч «ПСЖ» — «Амьен» пройдет завтра, 5 августа, и начнется в 18.15 по московскому времени.
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