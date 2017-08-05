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5 августа 2017, 0:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар не сможет сыграть за «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции

Новичок «ПСЖ» Неймар не сможет принять участие в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Амьеном», сообщает L'Equipe. Федерация футбола Испании еще не отправила парижскому клубу официальный сертификат о трансфере 25-летнего бразильца.

Новичок <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Неймар</span> не сможет принять участие в матче 1-го тура чемпионата Франции с Амьеном. Увеличить
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© Reuters

Вчера форвард подписал с парижанами пятилетний контракт. Представители Неймара заплатили за него 222 миллиона евро отступных «Барселоне» за досрочное расторжение контракта.

Матч «ПСЖ» — «Амьен» пройдет завтра, 5 августа, и начнется в 18.15 по московскому времени.

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Неймар провёл первую тренировку в составе «ПСЖ»

Неймар провёл первую тренировку в составе «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» нападающий Неймар в пятницу провёл первую тренировку в составе парижской команды. В пятницу днём состоялась пресс-конференция, посвящённая переходу форварда в «ПСЖ», а позже 25-летний бразилец впервые тренировался с новыми одноклубниками.
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