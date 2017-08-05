Неймар не сможет сыграть за «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции

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Вчера форвард подписал с парижанами пятилетний контракт. Представители Неймара заплатили за него 222 миллиона евро отступных «Барселоне» за досрочное расторжение контракта.

Матч «ПСЖ» — «Амьен» пройдет завтра, 5 августа, и начнется в 18.15 по московскому времени.