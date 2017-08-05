Криштиану Роналду: В Англии у меня не было проблем с налогами, поэтому я хочу вернуться туда

— У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда, — приводит AS слова Роналду. — Я всегда платил налоги, всегда. И в Англии, и в Испании.

Напомним, что португалец подозревается налоговой службой Испании в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год.

Роналду выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. После этого он перешел в «Реал».