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5 августа 2017, 0:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду: В Англии у меня не было проблем с налогами, поэтому я хочу вернуться туда

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду на судебном заседании по делу об уклонении от уплаты налогов отметил, что когда он играл в Англии, у него не было проблем с налогами. Он добавил, что поэтому хотел бы вернуться туда.

— У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда, — приводит AS слова Роналду. — Я всегда платил налоги, всегда. И в Англии, и в Испании.

Напомним, что португалец подозревается налоговой службой Испании в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 год.

Роналду выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. После этого он перешел в «Реал».

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