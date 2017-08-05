«Монако» выиграл у «Тулузы», дважды уступая в счёте по ходу матча
В стартовом матче французской Лиги 1 сезона-2017/18 действующий чемпион страны «Монако» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:2 над «Тулузой».
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Гости вышли вперёд уже на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Зинедин Машаш. Отыграться хозяева сумели на 28-й минуте — счёт сравнял Жемерсон. В начале второго тайма «Тулуза» вновь повела — на этот раз отличился Анди Делорт. Впрочем, несколько минут спустя Радамель Фалькао счёт сравнял, а на 70-й минуте монегаски впервые вышли вперёд — автором победного гола стал Камил Глик.
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Паскаль Дюпра
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|22
|5
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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