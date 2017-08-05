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5 августа 2017, 0:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» выиграл у «Тулузы», дважды уступая в счёте по ходу матча

В стартовом матче французской Лиги 1 сезона-2017/18 действующий чемпион страны «Монако» на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:2 над «Тулузой».

В стартовом матче французской Лиги 1 сезона-2017/18 действующий чемпион страны Монако на своём поле одержал волевую победу со счётом 3:2 над Тулузой. Увеличить
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Гости вышли вперёд уже на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Зинедин Машаш. Отыграться хозяева сумели на 28-й минуте — счёт сравнял Жемерсон. В начале второго тайма «Тулуза» вновь повела — на этот раз отличился Анди Делорт. Впрочем, несколько минут спустя Радамель Фалькао счёт сравнял, а на 70-й минуте монегаски впервые вышли вперёд — автором победного гола стал Камил Глик.

4.08.2017 21:45 основной раунд: 1-й тур Stade Louis II
Монако 3:2 Тулуза
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Леонарду Жардим Паскаль Дюпра
Голы
28′ Жемерсон 5
58′ Радамель Фалькао 9
70′ Камиль Глик 25
  Зинедин Машаш 6′
  Энди Делор 53′
Составы
Даниэль Субашич 1
Фабинью 2
Жемерсон 5
Марко ди Оливейра Жорже 6
Джибриль Сидибе 19
Камиль Глик 25
49′ Жоау Моутинью 8
Тома Лемар 27
54′ Маркуш Лопеш 20
Гвидо Каррильо 11
87′ Радамель Фалькао 9
Юри Тилеманс 17
75′ Кильян Мбаппе 10
Аллан Сен-Максимен 12
40 Альбан Лафон
2 Кельвен Аду
6 Кристофер Жюльен
20 Стев Яго
29 Жак-Франсуа Мубандже 81′
27 Алексис Блен
8 Корантен Жан
10 Энди Делор
7 Зинедин Машаш 55′ 30′
19 Сомалиа
17 Ибраим Сангаре 63′ 25′
23 Янн Бодижер
21 Джимми Дурмаз 73′
9 Яя Саного
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 3
8 Угловые 2
12 Фолы 22
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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