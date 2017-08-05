«Монако» выиграл у «Тулузы», дважды уступая в счёте по ходу матча

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Гости вышли вперёд уже на 6-й минуте, когда точным ударом отметился Зинедин Машаш. Отыграться хозяева сумели на 28-й минуте — счёт сравнял Жемерсон. В начале второго тайма «Тулуза» вновь повела — на этот раз отличился Анди Делорт. Впрочем, несколько минут спустя Радамель Фалькао счёт сравнял, а на 70-й минуте монегаски впервые вышли вперёд — автором победного гола стал Камил Глик.