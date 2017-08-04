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4 августа 2017, 23:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар провёл первую тренировку в составе «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» нападающий Неймар в пятницу провёл первую тренировку в составе парижской команды. В пятницу днём состоялась пресс-конференция, посвящённая переходу форварда в «ПСЖ», а позже 25-летний бразилец впервые тренировался с новыми одноклубниками.

Болельщикам ПСЖ пришлось отстоять немаленькую очередь чтобы купить футболку с фамилией новичка команды. Увеличить
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© AFP 2017

Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, что является рекордом в мировом футболе.

В четверг вечером французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Бразилии.

В стартовом туре французской Лиги 1 сезона-2017/18 «ПСЖ» 5 августа предстоит сыграть дома с «Амьеном».

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Неймар не сможет сыграть за «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции

Неймар не сможет сыграть за «ПСЖ» в 1-м туре чемпионата Франции

Новичок «ПСЖ» Неймар не сможет принять участие в матче 1-го тура чемпионата Франции с «Амьеном», сообщает L'Equipe. Федерация футбола Испании еще не отправила парижскому клубу официальный сертификат о трансфере 25-летнего бразильца.
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