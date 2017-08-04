Неймар провёл первую тренировку в составе «ПСЖ»

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Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, что является рекордом в мировом футболе.

В четверг вечером французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Бразилии.

В стартовом туре французской Лиги 1 сезона-2017/18 «ПСЖ» 5 августа предстоит сыграть дома с «Амьеном».

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