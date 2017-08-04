Неймар провёл первую тренировку в составе «ПСЖ»
Новичок «ПСЖ» нападающий Неймар в пятницу провёл первую тренировку в составе парижской команды. В пятницу днём состоялась
пресс-конференция, посвящённая переходу форварда в «ПСЖ», а позже 25-летний бразилец впервые тренировался с новыми одноклубниками.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© AFP 2017
Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, что является рекордом в мировом футболе.
В четверг вечером французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Бразилии.
В стартовом туре французской Лиги 1 сезона-2017/18 «ПСЖ» 5 августа предстоит сыграть дома с «Амьеном».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter