Экс-капитан сборной Ирландии по футболу Робби Кин продолжит карьеру в Индии

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Подробности соглашения не разглашаются. 36-летний форвард пополнил состав индийского клуба как свободный агент, так как его контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился в конце 2016 года.

Кин, наиболее известный по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм» (2002−2008 и 2009−2011), является рекордсменом сборной Ирландии по проведенным матчам и забитым мячам. За национальную команду «Зеленого острова» нападающий отыграл 148 матчей, в которых 68 раз поразил ворота соперников.