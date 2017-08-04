Экс-капитан сборной Ирландии по футболу Робби Кин продолжит карьеру в Индии
МОСКВА, 4 авг —
Р-Спорт. Лучший бомбардир в истории сборной Ирландии по футболу, ее бывший капитан Робби Кин продолжит карьеру в чемпионате Индии, где он будет выступать за «Атлетико де Калькутта», сообщает официальный Twitter команды.
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Подробности соглашения не разглашаются. 36-летний форвард пополнил состав индийского клуба как свободный агент, так как его контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился в конце 2016 года.
Кин, наиболее известный по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм» (2002−2008 и 2009−2011), является рекордсменом сборной Ирландии по проведенным матчам и забитым мячам. За национальную команду «Зеленого острова» нападающий отыграл 148 матчей, в которых 68 раз поразил ворота соперников.
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