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4 августа 2017, 23:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-капитан сборной Ирландии по футболу Робби Кин продолжит карьеру в Индии

МОСКВА, 4 авг — Р-Спорт. Лучший бомбардир в истории сборной Ирландии по футболу, ее бывший капитан Робби Кин продолжит карьеру в чемпионате Индии, где он будет выступать за «Атлетико де Калькутта», сообщает официальный Twitter команды.

Лучший бомбардир в истории сборной Ирландии по футболу ее бывший капитан <span class=error>Робби</span> <span class=error>Кин</span> продолжит карьеру в чемпионате Индии где он будет выступать за <span class=error>Атлетико</span> де Калькутта сообщает официальный Twitter команды. Увеличить
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Подробности соглашения не разглашаются. 36-летний форвард пополнил состав индийского клуба как свободный агент, так как его контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси» завершился в конце 2016 года.

Кин, наиболее известный по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм» (2002−2008 и 2009−2011), является рекордсменом сборной Ирландии по проведенным матчам и забитым мячам. За национальную команду «Зеленого острова» нападающий отыграл 148 матчей, в которых 68 раз поразил ворота соперников.

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