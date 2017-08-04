«Барселона» не смогла обыграть 14-ю команду Сегунды в товарищеском матче

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На 11-й минуте нападающий Мануэль Баррейро вывел «Химнастик» вперёд, однако на 79-й минуте форвард каталонской команды Пако Алькасер сравнял счёт.