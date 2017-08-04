«Барселона» не смогла обыграть 14-ю команду Сегунды в товарищеском матче
«Барселона» в товарищеском матче сыграла вничью с клубом «Химнастик», выступающим в Сегунде (14-е место по итогам прошлого сезона). Встреча прошла в Таррагоне на стадионе «Ноу Эстади» и завершилась со счётом 1:1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На 11-й минуте нападающий Мануэль Баррейро вывел «Химнастик» вперёд, однако на 79-й минуте форвард каталонской команды Пако Алькасер сравнял счёт.
Стоит отметить, что «Барселона» провела матч игроками резерва. В заявке
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter