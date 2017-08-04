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4 августа 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» не смогла обыграть 14-ю команду Сегунды в товарищеском матче

«Барселона» в товарищеском матче сыграла вничью с клубом «Химнастик», выступающим в Сегунде (14-е место по итогам прошлого сезона). Встреча прошла в Таррагоне на стадионе «Ноу Эстади» и завершилась со счётом 1:1.

Барселона в товарищеском матче сыграла вничью с клубом <span class=error>Химнастик</span> выступающим в <span class=error>Сегунде</span> (14-е место по итогам прошлого сезона). Увеличить
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На 11-й минуте нападающий Мануэль Баррейро вывел «Химнастик» вперёд, однако на 79-й минуте форвард каталонской команды Пако Алькасер сравнял счёт.

Стоит отметить, что «Барселона» провела матч игроками резерва. В заявке сине-гранатовых отсутствовали Лионель Месси, Луис Суарес, Андрес Иньеста, Херард Пике и другие лидеры. Команда Эрнесто Вальверде провела первую игру после перехода Неймара в «ПСЖ».

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