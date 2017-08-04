Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» подписал молодежь, но нам нужно кое-что еще

— При всем уважении к игрокам «Манчестер Сити», в минувшем сезоне мы были одной из самых возрастных команд премьер-лиги, — приводит пресс-служба «горожан» слова Гвардьолы. — Мы подписали молодежь, но, думаю, нам нужно кое-что еще. Посмотрим, что произойдет до закрытия трансферного окна.