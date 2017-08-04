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4 августа 2017, 21:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хосеп Гвардьола: «Манчестер Сити» подписал молодежь, но нам нужно кое-что еще

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в товарищеском матче не исключил, что «горожане» могут подписать еще несколько футболистов до закрытия трансферного окна. При этом специалист отметил, что ему удалось омолодить команду.

— При всем уважении к игрокам «Манчестер Сити», в минувшем сезоне мы были одной из самых возрастных команд премьер-лиги, — приводит пресс-служба «горожан» слова Гвардьолы. — Мы подписали молодежь, но, думаю, нам нужно кое-что еще. Посмотрим, что произойдет до закрытия трансферного окна.

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