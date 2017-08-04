«Астана» попросила перенести матч КПЛ с «Актобе» из-за Лиги чемпионов
Матч 23-го тура казахстанской
премьер-лиги «Актобе» — «Астана» перенесен с 12 на 11 августа, сообщает официальный сайт ПФЛК.
«Данное решение принято на основании обращения “Астаны” и соответствующего согласия со стороны “Актобе”. Возможность переносов матчей с участием
В «Астане» пояснили, что попросили перенос игры
«В связи с подготовкой “Астаны” к
Отметим, что «Астана» 8 августа проведет в Шымкенте перенесенный матч 22-го тура КПЛ против «Ордабасы». Первая игра с «Селтиком» состоится 16 августа, а ответная — 22 августа.
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