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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30591833/
4 августа 2017, 20:45 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» попросила перенести матч КПЛ с «Актобе» из-за Лиги чемпионов

Матч 23-го тура казахстанской премьер-лиги «Актобе» — «Астана» перенесен с 12 на 11 августа, сообщает официальный сайт ПФЛК.

«Данное решение принято на основании обращения “Астаны” и соответствующего согласия со стороны “Актобе”. Возможность переносов матчей с участием клубов-участников европейских клубных турниров в рамках игрового тура предусмотрена пунктом 5.19.4 регламента чемпионата», — подчеркивается в заявлении ПФЛК.

В «Астане» пояснили, что попросили перенос игры из-за подготовки к матчам против шотландского «Селтика» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В связи с подготовкой “Астаны” к плей-офф ЛЧ столичный клуб вышел на руководство “Актобе” и Профессиональной Футбольной Лиги Казахстана с просьбой перенести матч против западно-казахстанской команды с 12 на 11 августа. Администрация “Астаны” благодарит “Актобе” и ПФЛК за понимание и оперативное принятие решения», — говорится в заявлении «Астаны».

Отметим, что «Астана» 8 августа проведет в Шымкенте перенесенный матч 22-го тура КПЛ против «Ордабасы». Первая игра с «Селтиком» состоится 16 августа, а ответная — 22 августа.

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Новости Зарубежного футбола

Матч «Актобе» — «Астана» перенесён

Матч «Актобе» — «Астана» перенесён

Профессиональной футбольной лигой Казахстана принято решение о переносе матча 18 тура Премьер-Лиги «Актобе» — «Астана» с 12 августа 2017 г. на 11 августа 2017 г.
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