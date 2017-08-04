«Астана» попросила перенести матч КПЛ с «Актобе» из-за Лиги чемпионов

«Данное решение принято на основании обращения “Астаны” и соответствующего согласия со стороны “Актобе”. Возможность переносов матчей с участием клубов-участников европейских клубных турниров в рамках игрового тура предусмотрена пунктом 5.19.4 регламента чемпионата», — подчеркивается в заявлении ПФЛК.

В «Астане» пояснили, что попросили перенос игры из-за подготовки к матчам против шотландского «Селтика» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В связи с подготовкой “Астаны” к плей-офф ЛЧ столичный клуб вышел на руководство “Актобе” и Профессиональной Футбольной Лиги Казахстана с просьбой перенести матч против западно-казахстанской команды с 12 на 11 августа. Администрация “Астаны” благодарит “Актобе” и ПФЛК за понимание и оперативное принятие решения», — говорится в заявлении «Астаны».

Отметим, что «Астана» 8 августа проведет в Шымкенте перенесенный матч 22-го тура КПЛ против «Ордабасы». Первая игра с «Селтиком» состоится 16 августа, а ответная — 22 августа.