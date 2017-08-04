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4 августа 2017, 20:35 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Клопп: Футболист «Ливерпуля» Лаллана пропустит около двух месяцев из-за травмы

МОСКВА, 4 авг — Р-Спорт. Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Адам Лаллана выбыл на два месяца из-за повреждения бедра, заявил главный тренер команды Юрген Клопп.

Хавбек сборной Англии получил травму в матче с мадридским «Атлетико» в рамках предсезонного турнира в Мюнхене в среду.

«К сожалению, травма, скорее всего, выведет Адама из строя на пару месяцев, а не недель, поэтому он, по всей видимости пропустит август и сентябрь. Мы будем следить за его состоянием», — сказал Клопп, которого цитирует официальный сайт «красных».

Лаллана в прошлом сезоне провел за «Ливерпуль» 35 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.

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