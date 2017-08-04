Клопп: Футболист «Ливерпуля» Лаллана пропустит около двух месяцев из-за травмы

Хавбек сборной Англии получил травму в матче с мадридским «Атлетико» в рамках предсезонного турнира в Мюнхене в среду.

«К сожалению, травма, скорее всего, выведет Адама из строя на пару месяцев, а не недель, поэтому он, по всей видимости пропустит август и сентябрь. Мы будем следить за его состоянием», — сказал Клопп, которого цитирует официальный сайт «красных».

Лаллана в прошлом сезоне провел за «Ливерпуль» 35 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.