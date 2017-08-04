FIFPro просит Еврокомиссию провести ревизию трансферных правил после перехода Неймара
МОСКВА, 4 авг —
Р-Спорт. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призвала Еврокомиссию начать тщательное расследование правил, регулирующих порядок трансферов в футболе, после перехода нападающего Неймара из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро.
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В четверг «ПСЖ» подписал с Неймаром пятилетний контракт. Сумма трансфера форварда из «Барселоны» составила 222 миллиона евро и стала рекордной в истории мирового футбола.
«FIFPro призывает Европейскую Комиссию изучить движение денежных средств, потраченных на футбольные трансферы внутри Евросоюза, чтобы оценить эффект, который они оказывают на баланс конкурентоспособности в регионе. Переход Неймара из “Барселоны” в “ПСЖ” является примером того, как футбол все больше становится сферой влияния избранной группы богатых, преимущественно европейских клубов», — говорится в заявлении генерального секретаря FIFPro Тео ван Сеггелена, размещенного на официальном сайте организации.
«Учитывая то, что основная финансовая активность в футболе сконцентрирована в Европе, где клубы обмениваются большими суммами средств, FIFPro просит Еврокомиссию начать подробное расследование трансферных правил, которые она одобрила в 2001 году и которые сейчас нуждаются в срочном пересмотре», — добавил генсек организации.
В FIFPro подчеркивают, что реформирование нынешней трансферной системы является приоритетом для организации. «Нынешние правила трансферов, регулируемые ФИФА, являются антиконкурентными, необоснованными и незаконными», — отметил ван Сеггелен.
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