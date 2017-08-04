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4 августа 2017, 20:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» провёл встречу с агентом Облака и может отдать за него € 100 млн

«ПСЖ» намерен приобрести вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака и может отдать за него рекордные для голкиперов € 100 млн, сообщает A Bola.

<span class=error>ПСЖ</span> намерен приобрести вратаря мадридского <span class=error>Атлетико</span> Яна Облака и может отдать за него рекордные для голкиперов € 100 млн сообщает A <span class=error>Bola</span>. Увеличить
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По информации издания, руководство парижан уже провело встречу с агентом словенца. В контракте Яна прописана сумма отступных — € 100 млн, и данная сумма, судя по всему, не отпугивает клуб, совсем недавно потративший на приобретение форварда Неймара € 222 млн. Правда, французам будет очень тяжело не нарушить правила финансового фэйр-плей.

В сезоне-2016/17 Облак провёл 30 матчей в Примере, пропустив 21 гол.

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