«ПСЖ» провёл встречу с агентом Облака и может отдать за него € 100 млн

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации издания, руководство парижан уже провело встречу с агентом словенца. В контракте Яна прописана сумма отступных — € 100 млн, и данная сумма, судя по всему, не отпугивает клуб, совсем недавно потративший на приобретение форварда Неймара € 222 млн. Правда, французам будет очень тяжело не нарушить правила финансового фэйр-плей.



В сезоне-2016/17 Облак провёл 30 матчей в Примере, пропустив 21 гол.