«ПСЖ» провёл встречу с агентом Облака и может отдать за него € 100 млн
«ПСЖ» намерен приобрести вратаря мадридского «Атлетико» Яна Облака и может отдать за него рекордные для голкиперов € 100 млн, сообщает A Bola.
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По информации издания, руководство парижан уже провело встречу с агентом словенца. В контракте Яна прописана сумма отступных — € 100 млн, и данная сумма, судя по всему, не отпугивает клуб, совсем недавно потративший на приобретение форварда Неймара € 222 млн. Правда, французам будет очень тяжело не нарушить правила финансового
В сезоне-2016/17 Облак провёл 30 матчей в Примере, пропустив 21 гол.
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